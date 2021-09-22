Вопрос генерации большого количества пыли этим субъектом хозяйствования неоднократно поднимался жителями города во время личных приемов граждан, проводимых председателем ГЭИ Андреем Рисованным
ООО "Украинская горнодобывающая компания" и ООО "Рудомайн", которое работает в соседнем карьере "Южный" и который на днях также начала проверять ГЭИ, совмещенные единым технологическим циклом, пишет znaj.ua. Поэтому инспекторы проверят выполнение предприятием мероприятий по пилопридушення во время проведения массовых взрывов и движения технологического автотранспорта.
Также во время проверки ДЭИ проконтролирует:
- Соблюдение экологического законодательства при эксплуатации промышленной площадки, в частности, закрепление ее поверхности веществами для минимизации образования пыли;
- Выполнение условий разрешений на выбросы загрязняющих веществ;
- Соответствие деятельности предприятия отчету по оценке плыву на окружающую среду.