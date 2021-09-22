Насколько серьёзную опасность представляет для Украины ядерная энергетика? Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует специалист по обращению с радиоактивными отходами Андрей Бургомистренко.

«Рано или поздно в Украине построят ядерный объект, который не будет безопасным. Его построят, заставят принять, и по бумагам он будет безопасным. У меня был объект, который вводили в эксплуатацию в зоне отчуждения – хранилище отработанных источников ионизирующего излучения. Его вводили в эксплуатацию пять лет: там было столько проблем, что никто не хотел брать на себя ответственность за это. Сама инспекция по ядерному регулированию нам не разрешала проводить тесты с реальными источниками, понимая, что будут проблемы с безопасностью для персонала», - рассказывает эксперт.

По его словам, этот объект с тех пор продолжает действовать уже два года, хотя на нём уже выявлены все недостатки.

«Если в Украине построят опасный ядерный объект, а по бумагам его примут как безопасный, то я нисколько не удивлюсь. Но я сомневаюсь, что сейчас в Украине вообще могут построить какой-то ядерный объект», - говорит Андрей Бургомистренко.

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