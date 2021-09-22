Практикующий психолог Ольга Иович в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказала, чему можно научиться у детей.

“Очень часто в консультациях люди говорят “А я даже не знаю кто я. Я даже не знаю, чего я хочу. Я даже не знаю, нравится мне или не нравится”. А задай вопрос ребенку, нравится тебе или нет. Он скажет, что ему нравится. Важно найти себя настоящего. Опять же, что касается как научиться у детей. Есть такие родители, не буду обобщать, но есть неопределенное количество, которое свои неврозы, свои затыки, переносит на детей. И тогда вместо того, чтобы у ребенка учиться, я ребенка обрубываю. И учу ребенка быть мной”, - сказала Ольга Иович.

Она отметила, что человеку нужно понять, чего он хочет, а после этого смотреть по сторонам, чтобы понять, как это получить.

“Но если я не понимаю кто я, то чему я научу других? У меня есть что-то, но не то, что я хочу”, - добавила психолог.

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