Как помочь человеку в состоянии депрессии – есть множество советов. А чего при этом делать ни в коем случае не следует? Свои рекомендации в программе « My . ua » даёт психолог Елена Рыхальская.

«Когда человек в депрессии, нельзя обесценивать его проблему и говорить, что он просто бесится с жиру. При этом он отторгает все способы, которыми вы хотите ему помочь, ведь он уже замкнулся внутри своей депрессии. Кроме того, нужно уметь отличать настоящую депрессию от попытки манипулировать вами. Чаще всего это завуалированная просьба о помощи. При настоящей, глубинной депрессии человек закрывается во всех смыслах – и в себе, и в квартире. Он может смотреть на потолок целыми днями. Это признак того, что может понадобиться медицинская помощь», - отмечает гостья программы.

Она также рассказала о том, насколько в нашем обществе принято скрывать свою депрессию от окружающих.

«Украинцы – позитивная нация, и если у них депрессия, они её скрывают. Ко мне в клинику часто попадают люди, которые даже самим себе не признаются, что у них глубинное состояние депрессии. Своё состояние они готовы объяснять какими угодно другими причинами. При этом во многих других странах нередко бывает наоборот: человек уверен, что у него депрессия, хотя на самом деле её нет», - говорит Елена Рыхальская.

Как сообщает Politeka , ранее психолог Алина Котенко заявила, что причина многих проблем украинцев – неспособность отказаться от совдеповской модели поведения.