В программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской политический эксперт Алексей Якубин назвал причины намерений РФ предоставить премьер-министру больше полномочий

По словам политолога, президент РФ собирается предоставить правительству больше свободы. «В России же тоже есть конспирология о разных башнях Кремля, все равно прорабатываются варианты, а что будет дальше… Прорабатывается тема, а кто будет преемником», - объясняет Якубин.

К тому же, говорит он, следующий премьер-министр, скорее всего, рассматривается как потенциальный преемник Путина, а потому он будет иметь больше свободы в своих действиях. Эксперт добавляет, что в РФ президент - буквально сакральная фигура, которая и рейтинг имеет выше, чем партия. «Вот это размежевание между президентом, партией и Кабинетом министров — оно будет только усиливаться», - подчеркивает Якубин.

Как сообщала Politeka, Якубин рассказал, почему Украине не стоит не признавать легитимность выборов в Госдуму России.

Также Politeka писала о том, что Попов объяснил, почему украинцы на выборах голосуют совсем не так, как россияне.