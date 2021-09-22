Старшая следственная Генпрокуратуры Украины по особо важным делам в 2003-2010 годах Галина Климович поделилась в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» деталями расследования отравления Ющенко.

Как объясняет Климович, логическое завершение некоторых дел требует десятилетий. В частности, она говорит об убийстве Кеннеди. Тем не менее, говорит экс-следователь, с делом Ющенко ситуация иная: здесь ключевым было установление или опровержение самого факта отравления. Но сама она не сомневается в том, что Ющенко отравили.

Гостья программы отмечает, что имела давний конфликт с генпрокурором и он поручил ей расследовать это дело специально. «Дал мне это дело для того, чтобы я или сломала себе шею, разрушила репутацию, или, если там нет факта отравления – он знал, что я не буду об этом молчать, что я выйду и скажу», - объясняет она.

Также Климович отмечает, что в ходе расследования дела Ющенко было много пропаганды и вбросов. «Была создана целая временная следственная комиссия, которую возглавил господин Сивкович (украинский политик, член Партии регионов, - ред.), который просто уничтожал и группу, и наше время, и возможность работать над делом», - рассказывает она.

По словам эксперта, комиссия постоянно распространяла информацию о якобы незаконных прослушиваниях, которые проводит следственная комиссия. Следовательно, говорит Климович, вместо работы приходилось постоянно давать показания следственной комиссии, проходить проверки, писать рапорты и объяснения.

Как сообщала Politeka, Климович рассказала об опыте расследования заказных убийств .