Алла Пугачева и Максим Галкин с размахом отметили день рождения своих детей Лизы и Гарри. Шоумен поделился с фанатами свежими семейными снимками, а Примадонна поразила всех своим помолодевшим видом.

Как пишет Hyser.ua, теперь понятно, зачем Алла Пугачева снова решилась на пластическую операцию. Дело в том, что на днях Примадонна и ее супруг Максим Галкин с размахом отметили день рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри. Звездное семейство пригласило на торжество не только своих знаменитых друзей, но и ровесников именинников. Конечно же, Алле Борисовне хотелось выглядеть молодой мамой, а не бабушкой на детском празднике.

Семейными снимками с празднования дня рождения двойняшек в своем микроблоге поделился Галкин. На снимках кроме именинников и их друзей можно увидеть практически все звездное семейство Примадонны. На праздник к Лизе и Гарри прибыла старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, а также ее старший сын Никита Пресняков вместе со своей супругой Аленой Красновой.

Для праздника Примадонна выбрала наряд черного цвета, который также включал в себя оригинальную шляпку и перчатки. Именинники были в белом, а их отец – в черных джинсах, белой футболке и сером пиджаке. Орбакайте выбрала для мероприятия красно-фиолетовое платье, а ее невестка – кожаный костюм (кроп-топ и юбку) оттенка мокко.

Детей развлекали аниматоры и фокусники. Судя по фото, всем было весело.

«Чудесный праздник, дети в восторге 😍 Спасибо всем за поздравления!» - отметил Галкин в своем микроблоге.

Отметим, что Алла Борисовна на фотографиях выглядит значительно лучше, чем на премьере фильма «Вертинский». Видимо, после пластики прошло чуть больше времени, и ее мимика немного ожила, а улыбка уже не напоминает оскал Джокера.