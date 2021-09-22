Алла Пугачева и Максим Галкин с размахом отметили день рождения своих детей Лизы и Гарри. Шоумен поделился с фанатами свежими семейными снимками, а Примадонна поразила всех своим помолодевшим видом.
Как пишет Hyser.ua, теперь понятно, зачем Алла Пугачева снова решилась на пластическую операцию. Дело в том, что на днях Примадонна и ее супруг Максим Галкин с размахом отметили день рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри. Звездное семейство пригласило на торжество не только своих знаменитых друзей, но и ровесников именинников. Конечно же, Алле Борисовне хотелось выглядеть молодой мамой, а не бабушкой на детском празднике.
Семейными снимками с празднования дня рождения двойняшек в своем микроблоге поделился Галкин. На снимках кроме именинников и их друзей можно увидеть практически все звездное семейство Примадонны. На праздник к Лизе и Гарри прибыла старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, а также ее старший сын Никита Пресняков вместе со своей супругой Аленой Красновой.
Для праздника Примадонна выбрала наряд черного цвета, который также включал в себя оригинальную шляпку и перчатки. Именинники были в белом, а их отец – в черных джинсах, белой футболке и сером пиджаке. Орбакайте выбрала для мероприятия красно-фиолетовое платье, а ее невестка – кожаный костюм (кроп-топ и юбку) оттенка мокко.
Детей развлекали аниматоры и фокусники. Судя по фото, всем было весело.
Пугачева забралась на велосипед ради известного композитора: «Я просто обязана поехать»
В Украине ударили морозы и выпал снег, где похолодало до -6: красочные фото
Судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось: "Я готов..."
Танцор Поляковой после провала в "Холостячке" высказал Злате Огневич наболевшее: "Честно, неприятно"
Состояние беременной невесты победителя "Голосу країни" резко ухудшилось: "Вызываю скорую"
«Чудесный праздник, дети в восторге 😍 Спасибо всем за поздравления!» - отметил Галкин в своем микроблоге.
Отметим, что Алла Борисовна на фотографиях выглядит значительно лучше, чем на премьере фильма «Вертинский». Видимо, после пластики прошло чуть больше времени, и ее мимика немного ожила, а улыбка уже не напоминает оскал Джокера.