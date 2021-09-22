Депутат Киеврады Владимир Гончаров в интервью изданию Kyiv .Press рассказал о динамике городского бюджета Киева и влиянии на него непростых времен пандемии коронавируса.

Гончаров прокомментировал заявления политиков относительно несправедливого НДФЛ в столице по сравнению с другими городами. По его словам, для того чтобы Киев отдавал в центральный бюджет не 60% НДФЛ, а 40% необходимо активное участие народных депутатов, избранных от Киева, ведь им жители города доверили представительство своих интересов в парламенте.

По мнению депутата, положительным было бы объединение этих депутатов и разработка законопроекта по изменению НДФЛ для столицы и внесения его на голосование - так парламентарии продемонстрировали бы приверженность интересам горожан.

«Бюджеты Киева ежегодно имеют положительную динамику», - заявил Гончаров.

Он отметил, что исключением стал 2020 год, за который депутаты были вынуждены откорректировать бюджет в сторону уменьшения - финальный показатель составил 58 млрд грн при запланированных 60 млрд грн, хотя раньше такого не происходило. В качестве примера он привел 2014 год, в котором бюджет столицы составил 20 млрд грн, а в 2015 - 22 млрд грн. По словам депутата, уже в 2016 году размер бюджета увеличился до 35 млрд грн, а в 2018 году он составил 54 миллиарда.

«На 2021 запланировано 61 млрд гривен. По моей информации, бюджет за первое полугодие выполняется, согласно запланированным показателям. Даже есть ожидания, что будет перевыполнение. И эти деньги мы потом направим на первоочередные нужды города», - рассказал Гончаров.

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