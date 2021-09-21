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Михаил Майман рассказывает, что после его заявления в Нацполицию о "крышивании" наркопритона Константином Лозаренко, против него самого возбудили криминальное дело и даже объявили в розыск.
Наркопритон якобы находится в соседнем подъезде дома, где он проживает с семьей. Впервые конфликтная ситуация возникала с Константином Лозаренко на Пасху, когда тот опоил жену Маймана наркотиками и даже попытался затащить к себе в квартиру.
Тогда ветера АТО и написал заявление в полицию. Михаил Майман отмечает, подельники Лазоренко напали на него, нанесли телесные повреждения и забрали вещественные доказательства, а именно, барсетку с наркотиками. Это видно с камер видеонаблюдения, которые установлены в доме. При этом полицейские не предприняли ни каких действий , чтобы помешать нападающим.
Пассивное поведение копов ветеран АТО объясняет тем, что один из родственников Лозоренко оказался в хороших отношениях со старшим следователем Голосеевского управления полиции Николаем Неразиком, который ранее трудился в Донецке.
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Ветеран АТО Майман считает, что полицейские начали против него уголовное преследование лишь по одной причине – чтобы он остановился и не предпринимал никакой борьбы с наркомафией.