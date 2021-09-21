Представители Национального Корпуса на своем официальном сайте заявили, что обратились в Верховную Раду и призвали не признавать результаты выборов в Госдуму РФ.
«Поскольку голосование проходило на оккупированных Россией территориях – в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, – то Украина должна не признавать результатов не просто выборов на оккупированных территориях, а и общих результатов выборов в Государственную Думу Российской Федерации», - опубликован на сайте отрывок из обращения.
Как указано на сайте, Национальный Корпус направил обращение к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с обращением принять постановление о непризнании результатов выборов в Государственную Думу РФ VIII созыва.
«В Нацкорпусе отмечают, что в случае отсутствия заявления Верховной Рады о непризнании результатов выборов в Госдуму РФ – «Украина фактически признает легитимность российской оккупационной власти в Крыму, на Донбассе и Луганщине», - подчеркивается на сайте.
По мнению представителей Нацкорпуса, признание результатов выборов фактически перечеркнет все усилия украинских военных, которые отстаивали территориальную целостность Украины.
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«Кроме того, жители оккупированных территорий Донбасса проголосовали на 15 избирательных участках в Ростовской области, куда в период голосования оккупационная власть организовала до 1,5 тысяч автобусных рейсов из Донбасса», - подчеркивается в публикации.
На сайте указано, что более чем 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами проголосовали на выборах дистанционно, а в Крыму участие в голосовании приняло 420 тысяч украинцев, которые незаконно получили российские паспорта.
Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил о провокации в Северодонецке.
Также Politeka сообщала, что судья вынес решение о закрытии дела, ведь не нашел в действиях Александра Тарнавского правонарушения.