Представители Национального Корпуса на своем официальном сайте заявили, что обратились в Верховную Раду и призвали не признавать результаты выборов в Госдуму РФ.

«Поскольку голосование проходило на оккупированных Россией территориях – в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, – то Украина должна не признавать результатов не просто выборов на оккупированных территориях, а и общих результатов выборов в Государственную Думу Российской Федерации», - опубликован на сайте отрывок из обращения.

Как указано на сайте, Национальный Корпус направил обращение к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с обращением принять постановление о непризнании результатов выборов в Государственную Думу РФ VIII созыва.

«В Нацкорпусе отмечают, что в случае отсутствия заявления Верховной Рады о непризнании результатов выборов в Госдуму РФ – «Украина фактически признает легитимность российской оккупационной власти в Крыму, на Донбассе и Луганщине», - подчеркивается на сайте.

По мнению представителей Нацкорпуса, признание результатов выборов фактически перечеркнет все усилия украинских военных, которые отстаивали территориальную целостность Украины.

«Кроме того, жители оккупированных территорий Донбасса проголосовали на 15 избирательных участках в Ростовской области, куда в период голосования оккупационная власть организовала до 1,5 тысяч автобусных рейсов из Донбасса», - подчеркивается в публикации.

На сайте указано, что более чем 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами проголосовали на выборах дистанционно, а в Крыму участие в голосовании приняло 420 тысяч украинцев, которые незаконно получили российские паспорта.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил о провокации в Северодонецке.

Также Politeka сообщала, что судья вынес решение о закрытии дела, ведь не нашел в действиях Александра Тарнавского правонарушения.

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