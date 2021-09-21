«Украинский Майдан, российская война. Хроника и анализ Революции Достоинства» - книга Михаила Винницкого, в которой подробно и последовательно освещены события в Украине 2013-2018 гг. Эта историческая работа сочетает в себе точку зрения ученого и наблюдателя-участника, который принимал активное участие в протестах. О своем произведении он рассказал в программе « Политическая украинистика » Андреаса Умланда.

В начале он напомнил теорию политолога Крейна Бринтона, который пишет о жизненном цикле революций.

«Революция начинается с изменения режима. После этого идет период умеренных реформ, после этого во французской или советской модели идет определенный террор, а после этого идет определенная реституция, если хотите, предыдущего тоталитарного режима. Основываясь на идейной основе этой работы, можно говорить, что мы в определенном революционном пути. И очевидно, что мы остаемся сейчас на этапе умеренных реформ, завершения этих умеренных реформ, потому что реформы очень замедляются сейчас», - говорит он.

Мы стоим на точке бифуркации, продолжает он.

«Мы можем пойти французским путем, и он немножко страшен. Потому что речь не идет о государственном терроре, как это было в предыдущих революциях, но определенная война всех против всех - я ее могу видеть такой, как перспективная даже в Украине. После нее приходит «сильная рука», которая после хаоса должна навести порядок. Или Украина может пойти по американскому пути», - говорит писатель.

Рoliteka сообщала, что Зисельс прокомментировал конфликт между СБУ и НАБУ : «У нас нет стабильности государства».