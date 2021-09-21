Государственный деятель и юрист, член Венецианской комиссии и советник Президента Украины Марина Ставнийчук в программе « А как на самом деле? » с Мирославой Бобровской рассказала о том, как формировалась судебная система независимой Украины.

«С момента независимости мы имели несколько этапов судебной реформы. Только приобрела Украина независимость - сразу началась огромная судебная реформа. Потому что в Конституции было провозглашено, что судебная власть является самостоятельной, независимой властью в распределении власти. С другой стороны, судебная власть - это всегда маркер качества деятельности государства. Качества исполнительной власти, деятельности тех же местных властей, прежде всего. Даже законодательная власть, по большому счету, не то что подчинена, но ее решения также есть предметом. Если речь идет о соблюдении верховенства права в части законности - это суды общей юрисдикции. Это прежде всего Верховный суд, Конституционный суд, где обжалуются решения парламента, правительства на предмет законности», - объясняет она.

Конституционный суд является единственным органом конституционной юрисдикции, который решает также вопрос конституционности деятельности всей власти в государстве.

При первой судебной реформе в 90-е годы деятельность судебной власти в Украине были введены именно эти серьезные моменты, прошла реструктуризация советской судебной системы, были введены европейские принципы и принципы. Далее было несколько попыток реформировать судебную ветвь власти в Украине.

«Как только придет новый президент, сразу пытается делать реформу судебной власти. Я не побоюсь сказать, что каждый президент Украины ставил задачу подчинить своему влиянию судебную систему», - констатирует Ставнийчук.

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