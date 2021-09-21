Политолог-международник Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» рассказал, почему не стоит ожидать массовых протестов в России из-за фальсификаций на выборах в Госдуму и объяснил, как власть может использовать трагедию в Перми в свою пользу.

Он напомнил, что в понедельник утром произошло событие, которое поставило крест на возможных массовых протестах: в Перми 18-летний студент местного госуниверситета устроил стрельбу из дробовика в университетском кампусе.

«Безусловно, трагедия отвлечет внимание от оглашения окончательных результатов выборов в Госдуму. Ни на что не намекаю, просто констатирую. Соответственно, никаких серьезных протестов против фальсификаций не будет. Они, в принципе, и так были маловероятны», - заявил Яли

Политолог объяснил, что, когда происходит подобная трагедия, общество интуитивно объединяется перед лицом угрозы вокруг власти и ищет защиту. Он отметил, что эта трагедия будет мейнстримной новостью этой и следующей недель, отодвинув результаты выборов на задний план. По его словам, шокированное российское общество в принципе сейчас не будет готовым даже воспринимать дискуссии о фальсификациях.

«Во-первых, ничего необычного и экстраординарного за последние 20 лет в этом уже нет. В отличие от трагедии с массовым убийством детей. Во-вторых, вопросы личной безопасности и детей находятся на высшей ступени приоритетов представителей старшего поколения, которые и участвуют в основном в выборах и протестах. Своевременное задержание и обезвреживание преступника наоборот сыграет на руку и повысит поддержку власти в обществе», - заявил Яли.

Он рассказал, что такие трагедии практически всегда используются властью, стремящейся к еще большему ограничению гражданских прав и свобод. По мнению Яли, теперь российская власть может усилить контроль над Интернетом под предлогом трагедии и предотвращения подобного в будущем, что уже не раз планировалось.

«И именно подрастающая молодежь является главной угрозой режиму Путина уж в ближайшей перспективе. Так что сейчас, наверняка, начнется процесс «закручивания гаек» и решения этой проблемы», - подытожил Яли.

Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Юрий Подоляка заявил, что российское общество привыкло к бесконечному противостоянию с Европой.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.