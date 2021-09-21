В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк астролог Влад Росс рассказал, что говорят звезды о правительстве, президенте и ситуации в Украине

«Я делал прогноз еще летом о том, что многие люди в правительстве поменяются, минимум пять человек. Но я узнал время рождения, очень важно знать в натальной карте время рождения, нашего премьер-министра и скорее всего он останется и не уйдет из власти, его это не коснется. А так наше правительство очень серьезным образом поменяется. И очень плохая ситуация будет у нас в ноябре-декабре, когда будет лунное и солнечное затмение» - сказал он.

Росс сказал, что 19 ноября нас ожидает лунное затмение как раз в ауре революций Майдана. Майдан 2004 года и Майдан 2014 года прошли в одни и те же дни, подтвердил он, и революция в Украине 1918 года тоже произошла как раз 20 ноября. Поэтому эти циклы революций, считает он, заложены еще с 1918 года и каждый год они обновляются, поэтому не случайно каждый раз Майданы у нас в 20-тых числах ноября.

«А в этот раз еще и падает затмение и очень часто наши Майданы падают на цикл черной луны, а это восемь с половиной - девять лет. Поэтому сейчас может быть очень напряженная ситуация. У Зеленского выпадает очень сложная ситуация весной, потому что в дом его власти входит Сатурн. Если его и снесут, то это может быть этой весной, а до этого времени, я думаю, он удержится. И вообще у него более-менее благоприятная ситуация, чтобы усидеть на своем посту, а если какие-то трудности и возникнут, то это весной следующего года», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Росс рассказал, под какой звездой родился Путин и какая управляет его будущим.

Также Politeka писала о том, что Росс объяснил, почему в Украине не стоит проводить досрочные президентские выборы.