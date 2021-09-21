НАТО - это политический блок, который не столько воюет, сколько сдерживает от войны. Так сказал политолог Александр Кочетков в своем блоге , рассуждая о сущности НАТО.

Прежде всего ведущий отмечает, что НАТО на самом деле не является военно-политическим блоком, Альянс не воюет. «Он решает политические задачи, а боевые задачи решают армии, которые входят в страны, организовавшие НАТО», - объясняет Кочетков.

Поэтому он акцентирует именно на важности национальной армии: ее прямой задачей является защита государства, она проводит операции в любом месте, а НАТО же со своей стороны может как предоставить свою помощь, так и остаться в стороне. Следовательно, говорит эксперт, не членство в НАТО или каком-то другом политическом блоке является основой обороноспособности государства, а именно национальная армия.

Также Кочетков не отрицает того, что НАТО обладает современной военной обороной и системой организации боевых действий. Тем не менее, по его мнению, влияние Альянса скорее политическое, нежели базируется на военной силе. «НАТО как политический блок пугает, влияет, угрожает и предупреждает, сдерживая потенциальных агрессоров: НАТО – не воюет», - заключает политолог.

Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал о плане Порошенко по возврату Донецка и Луганска .