В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» Галина Климович, старший следователь Генпрокуратуры Украины по особо важным делам в 2003-2010 годах рассказала об опыте расследования заказных убийств и объяснила, почему считает криминальных авторитетов значительно порядочнее и честнее любого рядового чиновника.

По ее словам, до расследования дела об отравлении Виктора Ющенко она считала, что очень устала, ведь на протяжении последних 15-ти лет занималась исключительно расследованием дел о бандитизме и заказных убийств.

«Это очень трудно, это кровь, трупы, слезы, несчастья человеческие, и как бы ты не старался абстрагироваться, ты все равно проживаешь жизнь каждого этого человека. Я считала, что я очень устала, и вот сейчас я иду в элиту. И где-то через полгода я затосковала по своим бандитам и поняла, что они намного честнее, порядочнее и достойны внимания и уважения гораздо больше, чем любой рядовой политик», - заявила Климович.

Она рассказала, что один из таких криминальных авторитетов однажды ей сказал, что у них стихийное бедствие, в которое она пришла, ведь нельзя было ни о чем договориться. Впрочем, говорит Климович, он добавил, что знает, что следователь, например, не подбросит наркотики или патроны, поэтому это выглядело, как шахматная партия – ходы одних и других и ничего личного.

«Почему я считаю, что многие из них действительно заслуживает уважения? Потому что они ярые, но открытые враги. Старая гвардия. Уже молодая поросль так, как наши политики – дискредитировать тебя, запугать обесценить твой авторитет и так далее», - отметила Климович.

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