Политолог Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» рассказал об ожидаемых результатах выборов в Госдуму РФ, а также поделился оценками авторитетных изданий касательно их итогов и значения для России.

Политолог отметил, что считает результаты ожидаемыми, как и сообщения о массовых фальсификациях.

«Задолго до проведения выборов власть окончательно зачистила оппозиционное поле: Алексей Навальный оказался в колонии, его Фонд борьбы с коррупцией был признан экстремистским, а многие соратники и другие оппозиционные политики были отстранены от выборов», - отметил Яли.

Он рассказал, что десятки СМИ, журналистов и общественных организаций получили статус «иностранных агентов», а «Единая Россия» имела в пять раз больше эфирного времени на госТВ перед выборами, чем все остальные партии вместе взятые. Политолог добавил, что отдельную кампанию российские власти развернули против инициативы «умного голосования», предложенной штабом Навального — поддержки наиболее популярных в каждом округе оппонентов «Единой России», и соответствующее приложение было заблокировано в Google, Apple и Telegram.

«В итоге, как пишет Deutsche Welle, кроме «Единой России» в парламент возвращаются три другие партии, которые почти всегда голосуют за инициативы Кремля, а также партия «Новые люди», которая была создана в прошлом году и рассматривается многими как проект, спонсируемый Кремлем», - рассказал Яли.

Политолог также отметил заявления Atlantic Council о том, что нынешние выборы в РФ — последнее серьезное испытание для Кремля перед президентскими выборами 2024 года, на которых Путин, вероятно, будет стремиться продлить свое правление еще на два срока вплоть до 2036-го, когда ему исполнится 83 года.

«Пока еще нет окончательных данных избиркома, но уже очевидно, что Кремль сохранит тотальный контроль над Госдумой и конституционное большинство в нем, не смотря на некоторое символическое уменьшение количества своих мандатов. В первую очередь – благодаря мажоритарщикам», - заявил Яли.

Как сообщает Знай.ua, жителей оккупированной части украинского Донбасса автобусами свозят в Ростовскую область на голосование.

Также Знай.ua сообщал, что политолог Юрий Подоляка прокомментировал парламентские выборы в России.



