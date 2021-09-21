Председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов в Украине Елена Сотскова рассказала в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин о влиянии инфляции на пенсии.

Сотскова сообщает, что в марте каждого года будет происходить автоматическая индексация пенсии на уровень инфляции. «Если, например, уровень инфляции задекларирован в 10% за год, то и на 10% соответственно будет повышение пенсии», - объясняет она.

С 1 декабря, добавляет гостя программы, сумма минимальной пенсии вырастет на 80 гривен, но о повышении выплат в марте пока говорить рано. Она объясняет, что это зависит и от уровня инфляции, а на него влияет масса вещей: размер зарплаты, курс доллара и тому подобное.

Кроме того, отмечает эксперт, повышение размера пенсии зависит и от бюджетных показателей. «Когда увеличивается такой показатель как прожиточный минимум для нетрудоспособного лица, то в соответствии с ним дотягивается и пенсия», - отмечает Сотскова.

Далее она размышляет над тем, как и на что повлияет дополнительная денежная масса: экономике это пойдет на пользу, но отнюдь не сыграет на укрепление гривны учитывая возможную инфляцию. «Инфляция на самом деле это не страшно – это нормальное явление для любого государства, важен уровень инфляции и умение ее каким-то образом прогнозировать и контролировать», - констатирует гостя программы.

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