В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат Олег Гайдучок, специалист в сфере сопровождения и защиты бизнеса рассказал об эффективном инструменте, который может урегулировать отношения между бизнес-партнерами.

«Есть форма документа – корпоративный договор. Я бы рекомендовал всем его подписывать. Если к бизнесу кто-то еще привлекается, какие-то партнеры – его стоит подписать», - уверен Гайдучок.

Он отметил, что это не устав классической формы, каким его обычно представляют – с перечнем учредителей, информацией о капитале и так далее – а отдельный документ. Адвокат объяснил, что корпоративный договор подписывается между учредителями, и в нем прописывается, например, кто сколько вложил, на каком этапе можно делить деньги, что делать если один из участников вообще не принимает никаких действий в компании. По словам юриста, такой договор можно не заверять нотариально.

«Допустим мы решили поменять вектор деятельности – не будем продавать тракторы, будем мониторы продавать. Нужно много регистрационных действий сделать, а собрать всех не получается. Участник уведомление получил – не появляется, бизнес тормозит. На такой случай в этом договоре есть возможность предусмотреть то, что, если зафиксированы эти действия регулярно, такого участника можно исключить из компании», - рассказал Гайдучок.

Кроме того, по словам адвоката, в договоре можно предусмотреть порядок продажи, распределить обязанности в бизнесе, даже тогда, когда участник не является наемным сотрудником. Поэтому юрист считает, что в бизнес-партнерстве стоит прийти к тому, чтобы подписать корпоративный договор.

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