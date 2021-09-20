В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат Олег Гайдучок, специалист в сфере сопровождения и защиты бизнеса рассказал, какие формы налогообложения может выбрать предприниматель в зависимости от специфики его деятельности.

«Есть просто общая система налогообложения: мы платим 18% от того, что осталось. То есть купили товара на 10 грн, продали на 5. База налогообложения получается 5 грн, с них платим 18%. Если ФЛП просто торгует на рынке товарами, у него нет наемных сотрудников – ему подойдет единый налог на первой группе», - рассказал юрист.

Он объяснил, если ФЛП предоставляет услуги людям и юрлицам, которые являются плательщиками единого налога, он может зарегистрироваться на второй группе и платить порядка 2000 грн в мес – эта ставка будет фиксированная.

«Самое массовое по ФЛП в системе налогообложения – это ФЛП на едином налоге третьей группы. С третьей группы платится 5% со всего, что зашло. Зашло 10 грн – с них заплатили 5%, не важно, сколько потратили. Есть ещё 4 группа, но она относится только к фермерским хозяйствам, довольно специфическая форма», - рассказал Гайдучок.

Адвокат отметил, что точно так же происходит все и для ООО. Он добавил, что для более крупного бизнеса существует также НДС – такие предприниматели регистрируется либо на общей системе с НДС, либо на едином налоге третьей группы с НДС.

«Изначально нужно четко нарисовать бизнес-план, где будет понятно, что у меня есть такая сумма денег, я ее запущу в бизнес, если это про товар – буду покупать товар на такую-то сумму, продавать на такую-то сумму. Тогда нарисуются затраты, прибыль, и по этим цифрам можно будет понять, какая форма будет более оптимальная», - подытожил Гайдучок.

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