В нумерологии существует понятие персонального числа года для каждого человека. Чтобы его получить, нужно сложить цифры, которые содержатся в числе и месяце рождения этого человека, а также в годе, на который делается прогноз. Полученные цифры тоже нужно сложить, пока не останется однозначное число.

О судьбе людей, чьё персональное число составляет 7 в 2021 году, в программе «My.ua» рассказывает нумеролог Надежда Штабская.

«Для людей, чьё персональное число 7, 2021 год – это год, когда нужно приобрести новые знания. Нужно сначала провести анализ: что я умею, знаю и могу на сегодня? Какой я специалист? В этом году можно выйти на узкую специализацию, получив новые знания. И одновременно это год, когда нужно передать свои знания, стать для кого-то учителем, наставником. Можно даже устроить какие-то платные консультации, поделиться своим опытом», - говорит гостья программы.

По её словам, это открывает новые возможности и для самого человека.

«В этом году нужно укреплять в себе духовную составляющую. В такой год люди часто обращаются к религии, иногда даже впервые узнавая, что это такое. Кто-то пробует медитацию или йогу. Коротко говоря, происходит смена парадигмы. Человек задаёт себе вопрос: для чего я живу?», - рассказывает Надежда Штабская.

Как сообщает Politeka, ранее нумеролог Розалия Романова заявила, что сейчас такой период, когда можно хорошо заработать.

Также Politeka сообщала, что она назвала сентябрь 2021 года месяцем перемен.



