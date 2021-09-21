Дмитрий Кухарчук теперь кандидат в народные депутаты на округе №197. Об этом официально сообщили представители Национального Корпуса на своем сайте.

Сам Кухарчук отметил в своем письме, написанном в Лукьяновском СИЗО, что решил стать народным депутатом Верховной Рады Украины на округе №197. Здесь же националист указал причины своих намерений: «Верховная Рада Украины сегодня напоминает не парламентский орган, а сборище исполнителей приказов, а также из-за того, что к власти рвется откровенный сепаратист Войцеховский».

Также на официальном сайте Нацкорпуса отмечается, что Игорь Зайчук снял свою кандидатуру 18 сентября и поддержал Дмитрия Кухарчука, как и всех остальных ветеранов и патриотов, что сегодня оказались за решеткой. Свое же решение идти в депутаты, подчеркивается в публикации, сам Кухарчук принял в СИЗО. Попутно на сайте рассказывается, что туда он попал 30 августа по обвинению в хулиганстве на акции «Остановим капитуляции».

Сегодня же, как отмечается в публикации, решение о регистрации кандидатов на промежуточных выборах в ВР приняли. «Да, кандидатом в народные депутаты Украины на выборах в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) от Национального Корпуса зарегистрировано руководителя местного центра Дмитрия Кухарчука», - сообщается на сайте.

Как сообщала Politeka, кандидат от Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук будет баллотироваться в ВР на Черкасщине.

Также Politeka писала о том, что новый кандидат в нардепы на Черкасщине - ветеран, которого посадили за акцию против власти.

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