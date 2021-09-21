Экономист, политолог Андрей Новак в программе «Акценты» рассказал о важности экономической стратегии. По его словам, все страны развились благодаря собственным экономическим моделям.
«Все страны, которые на сегодня являются развитыми, они стали такими благодаря тому, что в определенный период бизнес и политическая элита этих стран определились, какую экономическую модель страна строит. Этот путь проходили все на сегодня развитые страны: США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея», - отметил Новак.
Как отметил эксперт, все успешные страны стали таковыми благодаря своей экономической модели. По словам экономиста, мы, имея самые богатые ресурсы в Европе, имеем самый низкий в Европе уровень жизни.
«Украинцы имеют самый низкий уровень доходов среди всех европейских стран при самых богатых ресурсах. Почему такой результат? Именно из-за отсутствия в Украине экономической модели», - подчеркнул Новак.
По словам эксперта, поэтому наши бюджеты не действуют эффективно и не способствуют развитию экономики и страны в целом, потому что нет четкой стратегии.
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