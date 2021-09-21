Об этом пишет в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ" политический эксперт Юрий Гаврилечко.

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Пример того, как избежать ответственности за совершение ДТП, в котором пострадали люди, нардепу от "Слуги народа" Александру Трухину показал олигарх и экс-нардеп Петр Дыминский, который устроил ДТП, в котором погибла молодая женщина, но так и не ответил перед законом

По словам Гаврилечко, в Украине уже годами "сложилась традиция, что политики и олигархи не отвечают за ДТП, которые устраивают. Как правило находят "смерда", который за "мзду малую" готов взять вину на себя, а "барин" может и дальше гонять на своей дорогой машине. Поэтому резонансные ДТП будут регулярным явлением, как и то, что о них, пошумев, будут забывать, а настоящие виновники будут ходить безнаказанными".

Как пример эксперт приводит так называемую "ДТП имени Трухина", в котором серьезно пострадали шесть человек. "Недавно и.о. главы ГБР Алексей Сухачев прямым текстом говорит: "Мы не установили, кто был за рулем, так как не получили материалы с камер видеонаблюдения". Мол, назначили экспертизы и ждем результатов, а тогда установим, кто виноват в резонансном ДТП. Простите, у меня вопрос – а почему ГБР не может получить видео?", – написал Юрий Гаврилечко.

Также он добавил, что общество практически уверено, что за рулем авто был именно Трухин, но вот правоохранители его и не подозревают в совершении ДТП. Более того, напомнил Гаврилечко, что многие телеграмм-каналы открыто писали, что во время ДТП Александр Трухин был пьян. "Но с Трухина, как с гуся вода, и сам он говорит, что за рулем не сидел. По данным СМИ, в материалах дела уже фигурирует "крайний" - помощник еще одного пассажира-депутата Полтавского облсовета Фахраддина Мухтарова Виктор Склема. Вот что-то мне подсказывает, что Склема и ответит за это ДТП, как "зиц-предеседатель Фунт", который "всегда сидел", – написал Юрий Гаврилечко.

Он добавил, что все резонансные ДТП в Украине заканчивались именно тем, что политики или олигархи, устроившие их, в итоге ни за что не отвечали, а правоохранители находили крайних в этих историях. Как пример Гаврилечко привел случаи со смертельными ДТП экс-мэра Киева Александра Омельченко и историю 2017 года с олигархом, экс-нардепом Петром Дыминским, "Мерседес" которого на огромной скорости смел "Опель".

"За рулем "Опеля" была 31-летняя жительница села Ямельня Наталья Трила, тело которой пришлось вырезать из машины. Дыминский, кстати, не стал ждать правоохранителей и медиков, а просто сел в другое авто – "Лексус" охраны - и укатил с места происшествия, оставив разбираться своих телохранителей. Вину за ДТП взял на себя телохранитель Дыминского Андрей Борщ. Расследование этого ДТП продолжается до сих пор, Дыминский спрятался за границей и никаких угрызений совести не испытывает. А зачем? Ведь есть же Андрей Борщ, который готов нести ответственность", - написал эксперт.

Потому, уверен он, в случае с Трухиным также "крайним" будет Склема, который уже фигурирует в СМИ, как человек, который якобы сидел за рулем авто, совершившего ДТП в канун Дня Независимости.

"И так безнаказанность будет тянуть за собой безнаказанность, и эта цепь никогда не прервется. Всегда будут находится "борщи" и "склемы" готовые взять на себя вину, а "хозяева жизни", все "дыминские", "трухины" и прочие точно знают, что им позволено нарушать. По сути, Дыминский проторил дорожку Трухину", – резюмировал эксперт Юрий Гаврилечко.

Напомним, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В результате аварии пострадали 6 человек, в том числе глава комитета футбольных арбитров Лучано Лучи. Об этом ДТП написали многие СМИ, но через некоторое время стали удалять новости. Недавно в ГБР заявили, что не смогли установить, кто был за рулем автомобиля Трухина.