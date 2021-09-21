Политолог Михаил Чаплыга в программе «Суть событий» с Любовью Завальнюк рассказал, что такое рента. По его словам, недра принадлежат народу, но распоряжается ими власть.

«Что такое руда? Это рента. А что такое рента? Рента – это вся эта руда, нефть и газ – оно по Конституции наше. Оно, конечно, наше, но от имени нас распоряжаемся не мы – от имени нас распоряжается правительство», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, недрами, которые по Конституции принадлежат нам, распоряжается правительство, которое в свое очередь должно за пользование природными ресурсами платить нам ренту.

«Это мы от вашего имени отдаем олигархам, а они взамен не вам, а в бюджет отдают ренту. Решили они эту ренту поднять повыше и тут олигархи: «Да нет! Нельзя!». Почему? Потому что закон – это навсегда, а цены колеблются каждый день: «Вы сейчас закон примите, а цена на руду обвалится завтра…», - подчеркнул Чаплыга.

По мнению эксперта, власть предоставляет недра олигархам, а они платят ренту в бюджет. Когда власть, как отметил политолог, собралась поднять ренту, то олигархи обеспокоились, ведь цена на руду может упасть в любой момент, а поднятая рента останется.

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