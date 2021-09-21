Власть больше беспокоится об афганских беженцах, чем об украинских. Так сказал лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в своем блоге, критикуя приоритеты власти.

Националист сообщает, что Монастырский запросил 500 миллионов гривен на то, чтобы обустроить 5 тысяч афганских беженцев в Украине. Он добавляет, что это получится по 100 тысяч на каждого человека. «Монастырский – это тот глава МВД, что любит сажать ветеранов и любит обустраивать мигрантов», - попутно напоминает Билецкий.

Также лидер Нацкорпуса отмечает, что для поддержки украинских беженцев, то есть временно перемещенных с оккупированных территорий, которых пока официально зарегистрировано 1,473 млн, в госбюджете выделено 3,051 млрд гривен. «Эта цифра будет – 2070 гривен на одного человека в год», - констатирует он.

Итак, заключает Билецкий, на одного афганца власть готова выделить в 50 раз больше, чем на одного украинца. «5 тысяч беженцев – это люди, которые не захотели воевать за свою страну и которых украинская власть эвакуировала, оставив там большое количество украинских граждан», - подчеркивает националист.

Учитывая это, он делает такие выводы о приоритетах власти: украинцы точно не на первом месте.

Как сообщала Politeka, Билецкий объяснил, как Украине стать такой, как Израиль.

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