Политолог-конфликтолог Богдан Петренко в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, какие есть самые популярные мифы о легализации короткоствольного оружия.

"Само по себе огнестрельное оружие не увеличивает количество жертв. И оно не останавливает преступления. Она не является, условно говоря, стимулом совершить преступление. Но само по себе огнестрельное оружие способствует тому, что количество жертв этого преступления будет увеличено. То есть, если человек идет на преступление с огнестрельным оружием, понятно, что количество жертв возрастет", - сказал Богдан Петренко.

Он отметил, что главная угроза для человека от огнестрельного оружия идет не от преступников, а от сожителей или соседей.

"Это не то, что какой-то незнакомый человек к вам подошел, и на вас напал, а вот именно в семье. И когда будет лежать пистолет, вопрос, пожалуй, в том, кто первый к нему добежит... Кто хотел купить себе оружие — он уже его купил. Эти же люди, когда будет разрешена покупка короткостволов, они просто себе докупят короткоствол", - добавил Петренко.

По его словам, всплеска продаж оружия не произойдет, потому что оружие дорогое, и только для его покупки понадобится несколько средних зарплат. При этом у многих людей есть оружиефобия.

Он отметил, что легализация оружия вряд ли снизит уровень преступности, поскольку преступники просто переориентируются на людей, у которых не будет оружия.

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