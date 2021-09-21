Украинский политолог, политический аналитик Михаил Чаплыга в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» заявил, что многие люди не хотят видеть реальность, которая их окружает.

«Когда-то давно я пытался по молодости лет, по запалу разрушать это все. Я же анархист! Что это вы там нацепили людям вот эти скафандры, грубо говоря, всей этой глупости своей? Сейчас я вам правду-матку, я вам покажу мир! Вот она реальность! И, вы знаете, я потерял очень много друзей, люди начали меня обходить стороной. Оказалось, никто не хочет видеть реальность», - говорит эксперт.

Чаплыга признается, что переосмыслил эту ситуацию после просмотра фильма «Матрица».

«Это еще было до фильма «Матрица». Потом уже, когда смотришь эту «Матрицу», начинаешь понимать, что глубокая философия заключается в том, что люди хотят этого… В жестоком мире идет дождь. То есть нельзя переключить на солнышко. А вам хочется солнышка, и вам это солнышко рисуют», - сказал он.

По его словам, люди покупают те газеты и читают те новости, которые они сами хотят покупать и читать.

«Они не будут читать то, что не ложится в их философию. Если кто-то придерживается социалистических взглядов – скорее всего, будет смотреть меня. А если кто-то придерживается либеральных взглядов – он просто не будет даже обращать на меня внимания. Это будет вызывать в нем негативные эмоции, и он не будет эту новость смотреть. И вот создаются вот эти пузыри», - отметил политолог.

Гость программы добавил, что каждый сам создает для себя идеальную реальность, чтобы не видеть облезлые стены, пустой холодильник и рваную одежду.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, с чем политик должен идти к электорату.

Также Politeka писала, что Чаплыга рассказал о вероятных досрочных выборах.