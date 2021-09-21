Сегодня один из двенадцати главных церковных праздников (двунадесятых) - Рождество Пресвятой Богородицы.
Это первый праздник после индикта-церковного нового года, сообщает "Знай" с посиланным на Центр информации УПЦ.
О рождении Пресвятой Богородицы пророчествовали за многие века до этого события. Пророчества из Ветхого Завета читаются в каждом православном храме на вечернем богослужении, в канун праздника.
Дева Мария была долгожданным ребенком Иоакима и Анны. Семья жила в Назарете. Долгое время они были бездетными, семья была бесплодной. Евреи считали, что бездетность-это наказание Божие за тяжелые грехи. Супруги дожили до преклонного возраста, но не переставали уповать на милость Божию. Они пообещали Богу, что отдадут ребенка для служения в храм, если он родится.
Однажды Иоаким принес в Иерусалимский храм жертву Богу, но первосвященник отказался принимать ее, так как считал бездетного грешным и недостойным. Иоаким ушел в пустыню и со слезами молился о даровании ребенка, которая снимет позор с их семьи. Святая Анна, узнав, о том, что случилось в храме, тоже плакала и молилась Господу.
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Архангел Гавриил сообщил праведным супругам радостную новость-что их молитвы услышал Господь и у них родится Преблагословенная Дочь Мария. Так и случилось, ветхозаветные пророчества сбылись.
В этот день верующие прославляют Пресвятую Богородицу, обращают к ней свои молитвы в надежде, что Пречистая никогда не оставит.