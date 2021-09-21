В проекте бюджета-2022 предусмотрено рекордное финансирование парламентских партий в сумме 885 миллионов 600 тысяч.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай" . Далее приводим слова автора без комментариев.

За период с 2016 по 2021 год бюджет уже выделил для партийной жизни партиям Яценюка, Садового, Ляшко, Тимошенко, Зеленского, Порошенко, Вакарчука-Рудик:

2 миллиарда 894 миллиона гривен, а они фактически получили

2 миллиарда 403 миллиона грн.!

Напомню, что после анализа нашей командой Рідна Країна практики расходования партиями бюджетных средств, в основном на рекламу телевизионную,наружную, в социальных сетях, я зарегистрировал петицию по отмене бюджетного финансирования партий. Моя петиция в рекордные сроки набрала необходимые 25 000 голосов и привела к решениям президента и ВР по сокращению бюджетных расходов на парламентские партии и отмене финансирования партий Шария, Новинского-Добкина и тому подобное.

Тем не менее, в период 2021-22 года финансирование партий существенно увеличивается, что в условиях войны и коронавируса выглядит как издевательство над людьми и страной.

Особенно циничным выглядит выделение 132,8 миллионов грн. партии кума Путина, которого власти обвиняют в финансировании российских террористов и сепаратистов!

Убежден, что 885,6 миллионов наших гривен в 2022 году будут полезнее для армии, здравоохранения, образования, культуры, спорта...!

Итак, требование большинства украинцев об отмене бюджетного финансирования партий является насущным и принципиальным!