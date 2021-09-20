В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк рассказал о проблемах украинской медицины и низком уровне зарплат.

«Большими буквами и очень громко надо везде кричать, что зарплата врачей и медицинских сестер не зависит от благосостояния страны. В большинстве стран бедных или богатых не важно, зарплата врачей стартует от 2-3 тысяч долларов в месяц. Невозможно на 200 долларов в год на все здравоохранение на одного человека сделать какую-то системную медицинскую помощь. Поэтому Польша и говорит, пожалуйста, приезжайте и естественно вся эта миграция будет», - сказал он.

Сердюк рассказал, что за двести долларов в год, выделяемых на одного украинца в системе здравоохранения - это чудо, что медицина у нас еще есть хоть какая-то. И если мы еще и будем мучить медицину реформами при отсутствии финансирования, считает он, то мы ни до чего хорошего не дойдем. И еще одно из слабых мест в украинской медицине – это ответственность, подчеркнул он, которая должна быть со стороны врачей, чтобы лечить людей по-человечески и с определенной долей ответственности.

«А с другой стороны, как это внедрить, когда медикам не платят, когда нет оснащенности и много чего. Самое главное, на что должно обратить внимание Министерство здравоохранения - это на спасение жизней, на сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, на травмы и отравления. Украинская медицина будет жить, мы не дадим ей умереть по одной простой причине, потому что люди нуждаются в медицине, а врачи ничего другого не умеют делать как лечить. И поэтому один другого будут поддерживать», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что весь мир переходит к мобилизационной медицине, а у нас она была.

Также ранее для Politeka Лисневская рассказывала, что семейная медицина, безусловно, работает, но раньше эти доктора назывались терапевтами.