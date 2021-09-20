В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин иммунолог Борис Донской рассказал, как организовать свою жизнь, чтобы поддерживать иммунную систему на высоком уровне.
«Нужно исключать долговременные хронические заболевания, придерживаться определенного уровня гигиены, иметь всегда в наборе питания белки, витамины, жиры, растительные волокна. Это все дает базу иммунной системе и самому организму, чтобы жить и быть всегда в ресурсе. Ведь если у нас есть какие-то хронические заболевания и нехватка определенных минералов или белков, это отражается и на иммунной системе, поэтому она все больше будет делать ошибок», - сообщил он.
Донской уверен, что иммунная система должна быть сбалансирована, но есть фенотипы, которые дают быструю и немедленную реакцию на какой-то патоген и мы любим такую иммунную систему, потому что она исключает длительную температуру и насморк. Но такую иммунную систему при определенных виражах может занести, считает он, и именно такие иммунные системы становятся рискованными для хронических аутоиммунных заболеваний.
«Идеальной иммунной системой считается контролируемая иммунная система. Поэтому пусть она лучше два лишних дня дает насморк и температуру, однако она потом за собой все уберет и мы проживем еще долго, не имея аутореактивных состояний. Как только мы отпустим ее бесконтрольно драться с врагом, она врага победит быстро, но потом мы потеряем на нее влияние. Мы не сможем ей сказать стоп», - резюмировал он.
Как сообщает Politeka, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал приблизительную дату введения нового локдауна.
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Также Politeka сообщала, что Минздрав может ввести льготы для граждан, которые прошли вакцинацию.