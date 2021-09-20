Как изменятся отношения США и России после выборов в Госдуму? Свой прогноз в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» даёт политический аналитик Валентин Гладких.
«Я не думаю, что в этой области будут какие-то серьёзные последствия. Скорее всего, будет симметричный ответ: американцы обвиняли РФ во вмешательстве в свои выборы, а россияне ответят тем же. При этом нужно чётко различать, что именно имеется в виду. Дело в том, что вмешательство в выборы бывает законным, а бывает незаконным. Например, какой-то международный фонд может распространять какие-то книги, пропагандировать определённые взгляды. Ничего противозаконного в этом нет, но так формируется определённый тип политической сознательности. Человек с такими взглядами вряд ли может смириться с политической реальностью современной России», - отмечает гость программы.
Но, напоминает он, американцы ставили россиянам в вину вовсе не такое вмешательство в выборы.
«Финансирование политических партий и вмешательство в подсчёт голосов – это незаконные действия. Не имеет значения, правительственные структуры этим занимаются или неправительственные. Всегда и везде любые государства стремились повлиять на формирование власти в других странах. Вопрос лишь в том, нарушают ли они при этом законы», - подчёркивает Валентин Гладких.
Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бортник предположил, что в российских политических процессах на какое-то время выйти на первый план может Госдума.
Орбакайте засветила, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева: "У Аллы траур?"
После провала в "Холостячке" звезда "Танців з зірками" высказался об обиде на Злату Огневич: "Запомни..."
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
Экс-ВИА Гра Надя Мейхер в прозрачном наряде показала себя во всей красе: "Какие роскошные ягодки"
Также Politeka сообщала, что украинский политик Николай Томенко прокомментировал парламентские выборы в РФ.