Как изменятся отношения США и России после выборов в Госдуму? Свой прогноз в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» даёт политический аналитик Валентин Гладких.

«Я не думаю, что в этой области будут какие-то серьёзные последствия. Скорее всего, будет симметричный ответ: американцы обвиняли РФ во вмешательстве в свои выборы, а россияне ответят тем же. При этом нужно чётко различать, что именно имеется в виду. Дело в том, что вмешательство в выборы бывает законным, а бывает незаконным. Например, какой-то международный фонд может распространять какие-то книги, пропагандировать определённые взгляды. Ничего противозаконного в этом нет, но так формируется определённый тип политической сознательности. Человек с такими взглядами вряд ли может смириться с политической реальностью современной России», - отмечает гость программы.

Но, напоминает он, американцы ставили россиянам в вину вовсе не такое вмешательство в выборы.

«Финансирование политических партий и вмешательство в подсчёт голосов – это незаконные действия. Не имеет значения, правительственные структуры этим занимаются или неправительственные. Всегда и везде любые государства стремились повлиять на формирование власти в других странах. Вопрос лишь в том, нарушают ли они при этом законы», - подчёркивает Валентин Гладких.

Как сообщает Politeka , ранее политолог Руслан Бортник предположил, что в российских политических процессах на какое-то время выйти на первый план может Госдума.