Доверие украинцев к центральной власти меньше, чем к местной. Так сказал политконсультант Руслан Рохов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» .

Эксперт сообщает, что после того, как произошла финансовая децентрализация, из всех институциональных субъектов украинцы больше всего доверяют мерам. Он добавляет, что объединение местных элит могло бы представлять серьезную угрозу для центральной власти.

Чтобы не быть голословным, он предлагает взглянуть на институциональные рейтинги доверия, но те, где не фамилии, а властные институты. «Отбросим церковь и армию, которые в топах. После церкви и армии идет местное самоуправление – мэры, потом местные советы. Президент, парламент, правительство – это все вниз, с минусовым сальдо», - утверждает Рохов.

Далее политконсультант рассказывает подробнее, почему ситуация так изменилась. «Потому что они на месте, они близко, они постоянно взаимодействуют с людьми», - говорит он о мэрах. Как отмечает Рохов, большим плюсом также является то, что от принятия решения мэра до его реализации проходит мало времени, а потому люди четко видят эту причинно-следственную связь и доверяют должностному лицу.

Как сообщала Politeka, Рохов рассказал, стоит ли ожидать досрочных выборов президента Украины .