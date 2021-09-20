Музыка имеет свойство структурировать пространство. Такое мнение высказал музыкант Орест Журавчак в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговор ы ».

«Все в нашем мире началось с вибрации. Музыка - это как раз вибрация, настроенная на определенную высоту звучания, на определенную гармонию. Она гармонизирует, так как по сути все мы состоим из определенной вибрации. Есть научные исследования, которые используют эти технологии. Низкие частоты, которые порождают агрессию. Такие вещи в ХХ веке даже использовали на определенных концертах, когда на роковых концертах использовали субнизкие частоты, люди выходили, крушили стулья, крушили машины, проявляли агрессию», - говорит он.

Есть частоты, которые подавляют состояние действия.

«Человек подавлен, у него пессимизм, он впадает в какое-то состояние. Это все вибрации. Поэтому музыка - это очень тонкая рациональная и иррациональная вещь. Недаром говорят, что некоторые виноделы в своих погребах выстаивают, а виноград выращивают кто под Моцарта, кто под Вивальди. У каждого есть свое предпочтение, и говорят, тогда вино имеет другой вкус. Музыка действительно имеет большие свойства влиять на подсознательные вещи», - отмечает артист.

Он размышляет, нужен ли нам Моргенштерн?

«Вопрос - что нам нужно? Что мы строим и как структурируем. Какую гармонию или дисгармонию мы хотим внести в каждый день. Раньше культура должна была задавать тон, советская система, она полностью идеологию выставляет. Сейчас маятник качнулся в другую сторону, то есть культура - это услуга. По моему мнению, обе версии поломаны. Культура имеет двойную функцию, так же как и мир. Она должна удовлетворять спрос, но она должна и формировать спрос», - делает вывод он.

Politeka сообщала мнение Рыбчинск ого , что «Лесная песня» Леси Украинки - это код нации.