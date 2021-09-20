Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк оценил в программе «Акценты» с блогером Татьяной Резвин успешность вакцинации в Украине.

По мнению гостя программы, сегодня в Украине вакцинация проходит очень даже успешно. Он подчеркивает, что ранее вакцинировали только детей, но сейчас государство получило большой опыт вакцинации взрослого населения. «Если мы сравним вакцинацию в эпоху кори, то это несравнимая вещь, сейчас все происходит намного лучше», - говорит эксперт.

Также Сердюк отмечает, что благодаря пандемии коронавируса государство провело масштабную работу по оснащению реанимаций аппаратами и кислородом. Следовательно разница между ситуацией до эпидемии и после, говорит он, колоссальная.

Также эксперт касается темы локдауна. «Главное обоснование локдауна – не перегружать реанимации», - объясняет он. Тем не менее, Сердюк отмечает, что этот аргумент сейчас не такой сильный, ведь, во-первых, Украина имеет оснащение, во-вторых, инфекция переносится уже не так тяжело.

В то же время он отмечает определенный перекос. «Провели полную мобилизацию семейных врачей и вместо того, чтобы заниматься другими болезнями, они перешли полностью на вакцинирование», - объясняет гость программы. А это, подчеркивает Сердюк, опасно, ведь в таком случае все остальные частые болезни - инфаркты, инсульты, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания - усилятся и смертность от них возрастет.

Как сообщала Politeka, Кравченко рассказал, на какой стадии сейчас находится разработка вакцины от коронавируса .