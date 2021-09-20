Почему украинцы на выборах голосуют совершенно не так, как россияне? На отличие между нашими странами в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» указывает эксперт Международного института будущего Игорь Попов.

«На самом деле и россияне не настолько склонны поддерживать действующую власть, как принято считать. Сейчас «Единая Россия» получит 35, может быть, 40 процентов. В Госдуме в кои-то веки будет коалиция, а не монобольшинство. Я это предполагаю с большой долей вероятности. Разумеется, это будет не прозападная коалиция, либералы в неё не войдут. Но пусть даже они все будут за Путина – однако это будут разные партии. Что же касается различий, то наш институт провёл большое исследование ценностных ориентиров. Оказалось, что в Украине существуют разные менталитеты. Например, жители Донбасса больше ориентированы на государственный патернализм и сильную власть. На Западе и в Киеве хотят либерализма, свободы и западных ценностей. А в России большинство избирателей похоже на жителей Донбасса. Там немного другой менталитет, немного другая культурная и религиозная база», - говорит эксперт.

По его словам, именно это определяет результаты голосования.

«Жители Донбасса не любят уличные протесты и революции. И дело не в том, что когда-то их кандидат был свергнут революцией – нет, они их не любят сами по себе. Их привлекает стабильность. А в России таких людей гораздо больше», - отмечает Игорь Попов.

Как сообщает Politeka , ранее политический эксперт Юрий Подоляка заявил, что российское общество привыкло к бесконечному противостоянию с Европой.