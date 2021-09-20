Государственная экологическая инспекция Украины начала проверку ООО "Рудомайн", которое является одним из крупнейших производителей железной руды в Кривом Роге.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный – говорится на сайте ведомства.

«Внеплановое мероприятие по контролю проводится на основании многочисленных обращений жителей, проживающих в зоне влияния карьера «Южный», где ООО «Рудомайн» осуществляет производственную деятельность. В частности, во время личного приема граждан в Кривом Роге неоднократно получал жалобы на опыление предприятием жилых районов», - отметил Андрей Малеваный.

В ходе проверки специалисты ГЭИ проверят выполнение мероприятий по пылепридушению во время проведения массовых взрывов в карьере и движения технологического автотранспорта. Также Госэкоинспекция проконтролирует, закрепляются ли поверхности промышленной площадки специальными веществами, предотвращающими распространение пыли.

"Кроме того инспекторы ГЭИ проверят выполнение предприятием условий заключения по оценке воздействия на окружающую среду, а также разрешений на выбросы загрязняющих веществ», - добавил Андрей Малеваный.

Внеплановая проверка ООО «Рудомайн» продлится 10 дней.