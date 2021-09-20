10 сентября 2021 года судьи Верховного Суда приняли участие в VI Международном форуме по защите бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти, пишет "Адвокат пост".

Секретарь судебной палаты по рассмотрению дел в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей Кассационного административного суда в составе ВС Раиса Ханова на сессии «Бизнес VS санкции» рассказала о проблемах, с которыми сталкивается КАС ВС при рассмотрении дел об оспаривании санкций, в частности относительно необоснованного применения штрафных санкций к налогоплательщику(постановление Верховного Суда от 17 марта 2020 года по делу № 200/14922/18-а), и продемонстрировала презентацию на тему «Экономические санкции: влияние на налогоплательщиков».

Спикер сосредоточилась на таких вопросах: каким образом законодатель реагирует на судебную практику; как нормы НК Украины согласованы с экономическими санкциями в связи с непропорциональностью в правовом механизме; порядок привлечения к ответственности; реагирование на применение правил лицензирования; взыскания бюджетной пени; учет практики ЕСПЧ, в том числе принципа надлежащего управления и тому подобное.

Судья КАС ВС обратилась к правовой позиции относительно лицензирования реализации горючего, согласно которой в случае отсутствия правового регулирования и фактических условий, при которых хозяйственная деятельность налогоплательщика могла бы быть законной, в частности отсутствия переходного периода введения такого регулирования, необоснованным является наложение штрафных санкций при осуществлении реализации топлива (сжиженного газа) без наличия действующей лицензии (постановление от 16 декабря 2020 года по делу № 520/13020/19).

Кроме того, Раиса Ханова отметила, что начисление бюджетной пени предусматривает предварительное погашение суммы налогового долга. Уменьшение абсолютного значения налогового обязательства не доказывает факт уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль, что указывает на отсутствие объекта начисления пени и доказывает безосновательность заявленных к взысканию сумм пени по спорной налоговой требованием (постановление Верховного Суда от 3 марта 2020 года в деле № 520/11625/18).

Секретарь судебной палаты указала, что ввиду общественной весомости политико-правовых санкций и нехватки доказательств производства по делам продвигаются неторопливо. Она сравнила текущую ситуацию в Украине с опытом США, где также есть специальный закон о санкциях, но судьи рассматривают дела десятилетиями, а решений по сути до сих пор нет. Сейчас благодаря принципу официальности КАС ВС применяет свое право истребования доказательств, чтобы самостоятельно убедиться, каким образом указы были реализованы или просто провозглашены, в частности относительно лицензий за пользование недрами, к телеканалам.

Однако обычно суд не получает реальных материалов по основаниям наложения санкций. Это, по убеждению докладчика, обусловлено некачественным правовым механизмом и неодинаковой поведением субъектов инициирования санкций: «Административный суд не ограничен полномочиями проверять соблюдение формальностей и процедуры принятия решения о санкциях и наличие оснований для их применения. Мы имеем все основания на открытый, публичный профессиональный анализ этих правоотношений».