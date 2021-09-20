Политконсультант Руслан Рохов в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, стоит ли ожидать досрочных выборов президента Украины.

"Если ничего не будет меняться, то я думаю, что они будут срочные. Единственная причина проводить раньше выборы — это динамичный рост сильного конкурента, который может бросить вызов на электоральном поле самого президента. Очевидно, что Порошенко, Тимошенко и Бойко даже при попадании во второй тур — никто из них никогда, ни при каких обстоятельствах, не выиграет", - сказал Руслан Рохов.

Он отметил, что выиграть может только новая надежда, которая должна быть более поздней за Владимира Зеленского.

"В этой нише в Черновцах мы побеждали, “Единственная альтернатива". Мы создали предложение лучшей надежды, чем та, что была у "Слуги народа". И пока нет этой новой надежды лучшей, аргументированно лучшей... Если это произойдет, в этот момент будет перетекание. Причем не перетекания от старых элит к этой альтернативе, потому что старые элиты, это консервативные люди, мы их знаем, они проверены, это такие прихожане этих церквей. А это люди, которые хотят другой политики. Для них президент Зеленский — это как инструмент. Он что-то делает несколько иначе", - добавил Рохов.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что возможно, президент готовится к досрочным президентским выборам в 2023 году.

Также Politeka сообщала, что астролог оценил вероятность проведения перевыборов в Украине.