Как на Украине отразятся выборы в РФ? На этот вопрос ответил политолог Олег Саакян в программе «My.ua» с Екатериной Павловой

Прежде всего гость программы отмечает, что эти выборы в РФ накладываются одновременно на многие обстоятельства, а потому с ними много проблем. «Хотя «выборы» тоже в кавычках, потому что посмотрим еще, как они пройдут», - говорит он.

В частности, Саакян уже предполагает высокую неявку. «Люди не хотят идти на выборы. Видно, что явка будет очень низкая. Они кинули сейчас всех пропагандистов», - подчеркивает он. По словам эксперта, российские власти всеми силами старались поднять явку, иначе придется много «рисовать». Тем не менее, говорит он, дорисовывать количество избирателей придется все равно.

Чтобы не быть голословным, политолог ссылается на заявления самих российских аналитиков. «Для России эти выборы очень кризисные. Им сложно их пройти без серьезных фальсификаций. Они будут», - констатирует Саакян.

Кроме этого, он обращает внимание на падение рейтингов «Единой России», которая постоянно пыталась их хоть как-то поднять. «Путин уже несколько раз выходил на общение с народом. Уже пообещал всем, кому возможно, все, что только возможно. И пенсионерам единоразовые выплаты, и детский капитал матерям», - рассказывает гость программы.

В то же время политолог акцентирует и на самих экономических проблемах России, на концентрации напряжения в обществе.

По словам Саакяна, выборы в РФ будут иметь влияние и на Украину, поскольку их проведут и на оккупированных территориях. Попутно он отмечает, что паспортизация на Донбассе имеет как раз таки целью создание определенного электорального запаса. «Это компенсация 1-2 Хабаровсков. Сколько надо будет нарисовать, столько и нарисуют», - констатирует политолог.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что Госдума может выйти на некоторое время на первый план в политических процессах РФ.

Также Politeka писала о том, что Подоляка рассказал, какой будет новая правящая партия России.