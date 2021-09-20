Представители Национального Корпуса на своем официальном сайте сообщили, что 18 сентября в Черкассах состоялась акция протеста против политических репрессий в отношении патриотов и в частности в поддержку репрессированных Олега Довбыша и Дмитрия Кухарчука.

«По сфабрикованному делу за участие в акции за решеткой сейчас находятся черкасские ветераны Дмитрий Кухарчук и Олег Довбыш. Зато коллаборационисты и агенты Кремля получают максимум домашний арест на время следствия, а в большинстве случаев вообще не преследуются властями за свою антигосударственную деятельность», - говорится на сайте.

Как сообщается на сайте, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий во время акции призвал бороться за каждого украинца и за каждый метр украинской земли. По мнению Билецкого, Довбыш и Кухарчук подверглись репрессиям за свою позицию, а именно из-за несогласия с политикой властей в отношении войны с Россией.

«Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий во время своего выступления сказал, что настоящие воры и коллаборационисты находятся на свободе, а то, что сейчас происходит с ветеранами, является полным беспределом и тотальной несправедливостью», - подчеркивается в публикации.

По мнению Андрея Билецкого, то, что представители пятой колонны находятся в прекрасных условиях, совершая тяжкие преступления по отношению к стране, а патриоты и ветераны подвергаются репрессиям – это очень несправедливо.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил о провокации в Северодонецке.

Также Politeka сообщала, что судья вынес решение о закрытии дела, ведь не нашел в действиях Александра Тарнавского правонарушения.