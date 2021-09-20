В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин иммунолог Борис Донской рассказал, почему важно вакцинироваться против COVID-19.

«Вакцинация - это такое прекрасное изобретение, как письменность, когда мы можем наш опыт передать нашим детям и потомкам, а они не будут вынуждены делать много экспериментов на себе. Вакцинация - это инструкция для жизни, что этот вирус уже был проверен и он чужой, вызывает повреждения и как только его увидишь – его надо убивать. А если у вас нет этого опыта, то вы будете все эти эксперименты проводить на себе», - сообщил он.

Донской сказал, что пока вы будете на себе проверять, это может настолько травмировать ваш организм, что до взрослой жизни можно не дожить. Поэтому благодаря вакцинации можно передать важную информацию подтвердил он, что для нашего организма является точно чужим. И для иммунной системы это будет тот выигрыш в 5-7 дней, считает он, который ему необходимо на распознавание вируса.

«Иммунная система будет наперед знать, что этот вирус чужой и сформирует буквально в течение нескольких дней эффективное звено защиты. После вакцинации мы даже не почувствуем эту инфекцию, потому что на первых этапах вирус или бактерию будет уничтожено. Поэтому вакцинация чрезвычайно полезная вещь, а то, что вакцинация не гарантирует, что вы не заболеете, так ни один анализ и манипуляция не дает гарантии, потому что человеческое тело - это очень сложный объект», - резюмировал он.

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