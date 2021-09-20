Темой нового выпуска программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк стал Госбюджет-2022. Глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко рассказал, каким он будет.

Как отмечает Томенко, правительственная презентация Государственного бюджета на 2022 год не показала четких цифр. Тем не менее, говорит он, прослеживается общая концепция: «Это бюджет, который и дальше повышает средства на содержание власти, и дальше увеличивает средства на содержание силовых структур».

Попутно политик вспоминает заявление главы МВД Дениса Монастырского об увеличении зарплат полицейских. По его мнению, повышение зарплат ждет и прокуроров вместе с сотрудниками СБУ. Также Томенко комментирует ситуацию с государственной службой, которая охраняет чиновников. «За 6-7 лет финансирование ее увеличилось раза в три. То есть когда-то это было 300 или 400 млн, сейчас почти 1,5 млрд», - рассказывает гость программы. Он добавляет, что и здесь следует ожидать увеличения зарплат.

Как объясняет Томенко, власть так беспокоится о своей защите из-за того, что в Украине симпатии резко меняются на антипатии: сегодня любят, завтра - нет. «И поэтому кто будет защищать власть? Полиция должна защищать власть, правоохранительные органы должны защищать власть», - констатирует политик.

С другой стороны, он отмечает, что рассмотрение и передача Госбюджета-2022 происходит в терминах, соответствующих норме о Бюджетном кодексе. «Позитив один только – научились уже вовремя подавать», - подчеркивает Томенко.

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