Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Президентом Управления по надзору и финансовой информации Ватикана (Подразделение финансовой разведки Святого Престола) Кармело Барбаггало Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Так, Госфинмониторинг и подразделение финансовой разведки Святого Престола будут обмениваться информацией, которая есть в их распоряжении, о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания доходов, полученных преступным путем, связанных предикатных преступлений, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Стоит отметить, что Меморандум является первым двусторонним документом межведомственного характера между Украиной и Ватиканом с момента обмена нотами о взаимном признании в марте 1992 года.

По результатам подписания, Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский обратил внимание на уникальность события по налаживанию прямых контактов с финансовой разведкой Ватикана, и на то, что до сегодняшнего дня органами власти Украины не было заключено ни одного международного соглашения со Святым Престолом и его институтами. Это в который раз подчеркивает важность вопросов предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в глобальном контексте.

Сейчас Госфинмониторингом заключено 82 международных договора межведомственного характера о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.