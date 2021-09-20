На КП «Житомирводоканал» сталася аварійна ситуація, що призвела до скиду неочищених стічних вод в річку Тететрів. Інспектори ДЕІ Поліського округу відібрали проби води для визначення в ній вмісту забруднюючих речовин.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований. повідомляє "Знай" з посиланням на сайт відомства.

«У разі виявлення перевищень інспекція буде розраховувати збитки та пред'являти їх підприємству», - додав Андрій Мальований.

Він також нагадав, що нещодавно на комунальному підприємстві подібна аварія вже траплялась.

«Внаслідок аварії на КП «Житомирводоканал», що сталася наприкінці серпня, в річку Тетерів було скинуто 120 тис.м3 неочищених стічних вод. Збитки, розраховані за це порушення Держекоінспекцією, склали майже 23 мільйони гривень», - зазначив Андрій Мальований.

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