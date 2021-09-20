В Сумах в Спасо-Преображенском соборе УПЦ 25 сентября состоится прославление в лике святых последнего до закрытия обители в советские годы настоятеля Свято-Троицкого Ахтырского монастыря архимандрит Аристарх (Ситало).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua в этот день в соборе также пройдут торжества по случаю дня памяти второго обретения чудотворного Малочернетчинского образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни», пишет "Знай".

Во время праздничной Литургии Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий совершит канонизацию преподобномученика Аристарха Ахтырского.

Начало богослужения - в 09.00.

Как сообщалось ранее, решение о канонизации архимандрита Аристарха Священный Синод УПЦ принял 9 декабря 2020 года.

Архимандрит Аристарх (в миру Александр Ситало) родился в 1862 году. В 29 лет пришел в Свято-Троицкий Ахтырский монастырь. В 1893 году принял постриг, меньше чем через год назначенный казначеем обители. Вскоре стал иеродиаконом, в 1895-м - иеромонахом (священником). В 1906 году отец Аристарх возглавил обитель.

Отец Аристарх истово трудился на благо монастыря, за что удостоился высоких наград, в том числе - Императорского ордена Святой Анны. В предреволюционные годы обитель переживала свой расцвет.

В январе 1919 года Ахтырку заняли большевики, несколько сотен красноармейцев разместились в монастыре. В июне того же года отец Аристарх был арестован и направлен в тюрьму. На рассвете 18 июля его расстреляли в сосновом лесу. По свидетельствам монахов, которые нашли его тело после ухода из города большевиков, оно было сильно изуродовано: были раздроблены кости черепа, на спине остались раны.