На своем официальном сайте представители Национального Корпуса заявили, что заключенный из-за политических репрессий Дмитрий Кухарчук будет баллотироваться в Верховную Раду. Как указано на сайте, это стало известно после проведения акции протеста в Черкассах 18 сентября.

«Так же как они были готовы к тюрьме, готовы были даже к репрессиям, чтобы привлечь внимание к капитулянтской ситуации на фронте, так и мы должны быть готовы бороться за Украину, за каждого украинца, за каждый метр нашей земли до конца. Ребята это делали на Майдане, Олег (Довбыш, - Ред.) и Дмитрий (Кухарчук, - Ред.) делали это на фронте, они делают это и сейчас в 21-м году, к сожалению, в тюрьме. Собратьев вытащим, Украину не сдадим, не капитулируем!», - призвал Андрей Билецкий.

Игорь Зайчук, который баллотировался в Верховную Раду от Национального Корпуса, во время акции заявил, что отдает возможность принять участие в довыборах Дмитрию Кухарчуку из-за того, что, на его взгляд, Кухарчук имеет больше морального права на это, потому что олицетворяет собой всех политических заключенных режима.

«Ветераны российско-украинской войны также зачитали обращение к властным институтам с требованием прекратить политические репрессии в отношении ветеранов российско-украинской войны и призвали обеспечить справедливое судебное разбирательство», - сообщается на сайте.

Из опроса общественной организации «Национальный мониторинг» видно, что Дмитрий Кухарчук вошел в тройку лидеров на довыборах в Верховную Раду по 197 округу. Согласно опросу, кандидат от Национального корпуса находится на 3 месте в рейтинге с 5% поддержки.

Общественной организацией «Национальный Мониторинг» был проведен опрос среди 1000 респондентов по округу №197 (Черкасская область) методом «face-to-face» в период с 10 по 14 сентября 2021 года. В опросе принимали участие женщины и мужчины 18-54 лет. Погрешность выборки не превышает 2,8%.





Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил о провокации в Северодонецке.

Также Politeka сообщала, что судья вынес решение о закрытии дела, ведь не нашел в действиях Александра Тарнавского правонарушения.