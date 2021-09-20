Как можно привлечь бизнес работать на Востоке Украины? Этот вопрос рассматривает предприниматель, экс-председатель Общественного совета при Донецкой ОГА Вячеслав Редько в программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

По словам гостя программы, любой бизнес, вкладывая свои средства на прифронтовых территориях, хочет прежде всего иметь страховку. «Если человек вложил десять миллионов гривен в Бахмут, а там произошел форс-мажор и российские войска пошли, то он деньги получит не от украинской страховой компании, а от европейской», - подчеркивает он.

Итак, Редько констатирует, что главное требование бизнеса - это страхование через цивилизованные механизмы по образцу, например, Лондона. Если же использовать эти механизмы, объясняет эксперт, то иностранный бизнес начнет заходить со своими средствами на восток Украины.

В то же время он акцентирует внимание на том, что и Донбасс может многое предложить этому бизнесу, в частности, гранты. С другой стороны, предприниматель отмечает, что гранты обычно пытаются провести через государственные структуры, что на самом деле требует много времени. «Я считаю, что нам надо идти не через грантовые пути», - убежден Редько.

Вместо этого эксперт предлагает добиться от европейцев увеличения квот для поставок украинской продукции. «Если в Славянске выпускают стакан, чтобы немец этот стакан купил и сразу на прямую пошла инвестиция непосредственно к производителю, минуя коррупционные схемы», - приводит он пример.

По мнению Редька, такие программы смогут изменить ситуацию и сделать украинскую продукцию более конкурентоспособной.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что Украина не использует массу имеющихся возможностей.

Также Politeka писала о том, что Фурса рассказал, что для развития бизнеса государство не должно мешать.