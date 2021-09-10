Финансист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о развитии бизнеса в Украине. Эксперт рассказал, что его мечта – это «Лас-Вегас» под Одессой.

«Моя давняя идея – это создать «Лас-Вегас» под Одессой, потому что сфера услуг будет доминировать дальше. Если бы какой-то инвестор пришёл, а мы очень удобно географически расположены и мы видим, как к нам поехали те же арабы», - отметил Фурса.

По словам эксперта, в украинский «Лас-Вегас» летали бы турки, арабы и европейцы, потому что тут очень дешево, и они могут «разойтись». Как отметил финансист, но для этого нужен один ключевой инвестор.

«Вот это моя мечта. Ни мы, ни государство не должны решать за бизнес, что ему делать. Мы должны создать условия, чтобы бизнес пришёл и делал, что он хочет. Вот у него есть идея – вот делай», - подчеркнул Фурса.

По мнению эксперта, власть должна дать бизнесу пространство и не мешать ему развиваться. Как отметил финансист, во всех случаях, когда государство встревало в какие-то вопросы, то это хорошо не заканчивалось.

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